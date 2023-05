Docente ferita da uno studente a scuola | giovane minaccia anche i compagni con una pistola giocattolo Fermato dai carabinieri

Una lite degenerata in un'aggressione di sangue. Si tratta dell'episodio accaduto proprio stamane a Milano, presso un istituto superiore, che ha visto una professoressa di 51 annigravemente da uno studente. Al momento non si conosce perfettamente la dinamica ma in base a quanto risulta all' AdnKronos , ci sarebbero stati colpi di pistola a scuola che avrebbe dunque ...... Riccardo Michelucci e al suo articolo dal titolo ' A Sarajevo il museo dell'infanzia', ... nonchè Riccardo D'Anna , scrittore e saggista; Alessandra Anzini ,e scrittrice. Inoltre, la ...anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... Il cantautore Giovanni Caccamo e laCristina Dell'Acqua hanno presentato nell'ateneo ...

Docente ferita da uno studente a scuola: giovane fermato dai carabinieri. Prof al pronto soccorso Orizzonte Scuola

Secondo quanto riportato dai soccorritori del 118, che sono giunti sul luogo intorno alle 8.30, la docente avrebbe subito una ferita al braccio causata da un’arma da taglio. Fortunatamente, le sue ...Dalle prime informazioni, l’aggressione sarebbe avvenuta a scuola e il ragazzo è stato fermato. I carabinieri della locale stazione, secondo quanto riferito da fonti… Leggi ...