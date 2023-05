Distruggere per creare | la filosofia vincente di De Laurentiis ora rischia di essere presunzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Scriveva Nietzsche: “Sempre deve, chi vuol”. Aurelio Dedeve averlo preso un po’ troppo alla lettera: lache il patron del Napoli ha applicato con successo al pallone – “sempre deve smantellare la squadra, chi vuole vincere”, più o meno parafrasando Zarathustra – stavoltadi diventare. Neanche il tempo di concludere la festa – quella ufficiale, l’ennesima, ci sarà solo domenica prossima -, ed in città non si parla d’altro di addii, di chi (forse) resta e di chi non ci sarà. Domenica il presidente ha ufficializzato a “Che tempo che fa” la separazione con Spalletti: “È una grande persona e un grande allenatore, ha fatto crescere una materia prima straordinaria. Lo ringrazio sempre, ma quando un allenatore ti dice certe cose che ...