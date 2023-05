Diritti tv | la Serie A si prepara ad una storica rivoluzione | i dettagli

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 maggio 2023) LaA è entrata nella fase finale e iniziano a tenere banco le questioni per le prossime stagioni. Una situazione particolare è quella deitv. “Abbiamo posizionato l’asticella a 1,15 miliardi di euro a stagione e qualora le offerte ricevute fossero molto inferiori sceglieremo di procedere con la seconda soluzione, gli intermediari indipendenti, ed eventualmente la terza, ovvero il canale della Lega con l’apertura per la prima volta ai fondi di investimento in veste di distributori”. Sono le dichiarazioni dell’ad della Lega diA, Luigi De Siervo, a proposito del bando deiaudiovisivi del campionato. “In sostanza – ha aggiunto De Siervo, intervenuto a ‘La politica nel Pallone’ di Gr Parlamento – se il bando non dovesse raggiungere gli obiettivi, siamo pronti come prima Lega al mondo ad ...