Diretta Sicilia | valanga-centrodestra Siena | primi dati clamorosi | panico-Pd Ancona all' ultimo respiro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Seggi chiusi per i ballottaggi in 41 comuni, tra cui sette capoluoghi, Vicenza (dove si sfidano Francesco Rucco dele Giacomo Possamai del Pd che non ha voluto Elly Schlein in campagna elettorale),, Pisa,, Massa, Terni e Brindisi e per il primo turno delle amministrative ine Sardegna, dove vanno al voto altre quattro grandi città: Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa. L'affluenza si conferma in calo. Ore 16.01 -in vantaggio a Brindisi Nella città pugliese, dopo che sono state scrutinate 28 sezioni su 80, Giuseppe Marchionna, candidato del, è avanti con il 54,3 per cento dei voti, contro il 45,68 per cento di Roberto Fusco, candidato del centrosinistra. Ore 15:55 - Adil centrosinistra è avanti di ...

Le indicazioni degli exit poll Alle elezioni comunali di Catania il candidato del centrodestra Enrico Trantino è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione) con una forbice ......chiuso alle 15 i seggi in 41 Comuni chiamati al ballottaggio e per il primo turno della comunali ine Sardegna . Hanno preso il via le operazioni di spoglio. La tornata per l'elezione...Il candidato del centrodestra unito dovrebbe vincere al primo turno secondo gli exit poll di Noto Sondaggi per Videoregione. La legge siciliana prescrive che basti il 40% per essere eletto al ...

Risultati elezioni comunali Sicilia 2023: la diretta. Catania e Trapani verso il centrodestra QUOTIDIANO NAZIONALE

Chiusi alle 15 i seggi per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna. Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono stati 1.340.688 ...Chiusi i seggi nei 128 comuni al voto per le amministrative. Ecco lo spoglio in diretta. 15.53. Secondo il primo exit poll delle ore 15 realizzato da Noto sondaggi per Vr Sicilia, con una copertura de ...