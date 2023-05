Diretta Roland Garros | Fognini ok | fuori Cobolli e Cecchinato Ora Sinner | partite e risultati LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Seconda giornata di sfide alGarros , secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Fognini vola al secondo turno insieme al numero uno Alacaraz che ha battutto Cobolli. Battuto anche Cecchinato in tre set da ...Garros : primo turno, Jannik Sinner - Alexandre Muller in. Parigi, ore 20.15 1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET SINNER ......è insu Eurosport 1 (canale 210 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti A Parigi è il momento di Jannik Sinner. L'azzurro, n. 8 al mondo, debutta alGarros ...

LIVE Camila Giorgi-Cornet, Roland Garros 2023 in DIRETTA: l'azzurra debutta contro la veterana francese OA Sport

L’Azzurra: “La mobilità non era al massimo”. La Cocciaretto con Kvitova decima testa di serie ...Il tennista azzurro inizia contro il francese Muller la sua avventura nel secondo torneo del Grande Slam in corso sui campi in terra battuta di Parigi ...