Diretta Roland Garros | Fognini al secondo turno | partite e risultati LIVE

Giornata molto interessante aGarros iniziata alla grande da Fabio Fognini: il ligure ha infatti eliminato in 3 set il canadese Auger - Aliassime. Jannik Sinner nella sessione serale affronterà il francese Muller, n. 90 ATP.PARIGI (FRANCIA) - Seconda giornata di sfide alGarros , secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Fognini vola al secondo turno, poi sarà il turno di Cobolli e Cecchinato . In serata chiude Sinner contro il padrone di casa ...Disponibile anche unastreaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati ... In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente ilGarros 2023. Il nostro sito, ...

LIVE Camila Giorgi-Cornet, Roland Garros 2023 in DIRETTA: l'azzurra debutta contro la veterana francese OA Sport

In campo altri italiani per il primo turno del Rolan Garros. Impresa di Fabio Fognini, che batte in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:36 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Fognini-Auger Aliassime. Grazie per aver seguito l'incontro in nostra compagnia. OA Sport seguirà il Ro ...