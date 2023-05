Dimensionamento delle scuole | non c’è limite al peggio! Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 29 maggio 2023) Inviata da Eugenio Tipaldi - Con il combinato disposto del D.L. 112/2008, e suo piano attuativo, e dell’art. 19 del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, si è proceduto negli anni passati a un forzoso accorpamento didell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado in istituti comprensivi aventi almeno 1000 alunni (senza alcunmassimo, così come per il settore secondario superiore), ridotti a 500 nelle confermate zone in deroga; e si è disposto di non assegnare allecon meno di 500 alunni (300 sempre per le zone in deroga) un dirigente titolare, quindi affidate in reggenza. L'articolo .