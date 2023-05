Dimagrire 7 chili in menopausa è possibile? I consigli e il menù

Leggi su iodonna

(Di lunedì 29 maggio 2023) Correggere lo stile alimentare e fare più movimento dovrebbero aiutare a non ingrassare in qualsiasi fase della vita, ma soprattutto a non prendere troppo peso anche durante la, quando motivi ormonali e metabolici favoriscono l’accumulo di grasso e la perdita di massa muscolare. Spesso capita che persino le donne più attente all’alimentazione e all’attività fisica aumentino la circonferenza dei fianchi, della pancia e del seno. Camminate veloci, Pilates, nuoto, corsetta o sessioni bisettimanali in palestra con il Personal Trainer sembrano non bastare più e i vestiti diventano comunque sempre più stretti. Ma qualcosa si può fare! Ne abbiamo parlato con la Dottoressa Federica Almondo, Specialista in Scienza dell’Alimentazione e nutrizionista, socia A.M.I.A. (Associazione Medici Italiani Anti-Aging) e SINUT (Società Italiana di Nutraceutica). È esperta in ...