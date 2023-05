Fondato nel 1887, il Nono è specializzato nella guerra in montagna e ha partecipato a numerose operazioni didel territorio italiano. Gli alpini del Reggimentonoti per la loro abilità ......che non saranno tollerate altre azioni del genere - e dai ministri degli Esteri e della, ... Alcune decinestati i serbi rimasti feriti negli scontri a Zvecan, uno dei quattro Comuni del nord ...14 i militari italiani feriti in Kosovo. Lo si apprende dal ministero della, che in una nota spiega: nella mattinata odiernaproseguite le proteste della popolazione kosovaro - serba nelle città di Mitrovica Nord, Zvecan, Zubin Potok e Leposavic, nel tentativo di ...

Difesa, sono 14 i militari italiani feriti in Kosovo - Ultima Ora Agenzia ANSA

Fanno parte di un contingente della NATO che stava gestendo una protesta di persone di etnia serba contro il sindaco locale ...(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Sono 14 i militari italiani feriti in Kosovo. Lo si apprende dal ministero della Difesa, che in una nota spiega: nella mattinata odierna sono proseguite le proteste della popol ...