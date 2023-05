Diego de Vargas e la stupidità del social

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il mondo che considera suo inalienabile diritto infilarsi il coltello in bocca a tavola, anzi che ha sempre ignorato la totale inappropriatezza di farlo, lo scorso weekend si è ritrovato compatto suiper sbeffeggiare, irridere, calpestare fra le urla e gli sberleffi la morte del ducadeMachuca e la lunga pagina di necrologi che ne ha accompagnato l’annuncio sul Corriere della Sera. Naturalmente non ne conosceva o minimamente ne sospettava l’esistenza, nonostante fino alla metà degli Anni Novantadefosse stato un pubblicitario di grande caratura e uno dei palazzi di famiglia, a Vatolla, nel Cilento, cinquecento anni fa avesse dato riparo a Giambattista Vico per un decennio. Di origine asturiana, in prima fila nella Reconquista, la casata antichissima è giunta in ...