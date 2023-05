...anche gli esami medici diMessina Denaro recluso a L'Aquila, oltre a dati relativi al personale sanitario. Dopo le ripetute denunce delle opposizioni, il tentativo di minimizzare la......fase di indagine' era stata fatta a una persona 'già condannata per mafia e in contatto con... La Corte d'Appello, secondo i giudici di legittimità, ha correttamente sottolineato 'la......penale in fase di indagine' è stata fatta a un personaggio ' già condannato per mafia e in contatto conMessina Denaro all'epoca già latitante '. La sentenza sottolinea la 'profonda...

Di Matteo: di gravità inaudita le manganellate nel giorno di Falcone a Palermo Gazzetta del Sud