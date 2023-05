Di Maria | l' ultima allo Stadium è da dimenticare | esce tra i fischi dei tifosi

Al 63' di Juventus - Milan, suapartita allo Stadium da bianconero, Angel Diè stato sostituito uscendo tra i pesanti fischi dei ...... ore 22.09 del meridiano della Continassa, i dieci mesi dell'avventura a Torino del campione del mondo Angel Di'. L'ultimo acuto del Fideo risale al gol contro il Friburgo in Europa League. Da ...Dinon è riuscito a lasciare il segno nell'partita allo Stadium con la maglia della Juventus e al momento della sostituzione è stato ricoperto dai fischi Dinon è riuscito a lasciare ...

Di Maria esce tra i fischi dei tifosi della Juve: l’ultima allo Stadium è horror Corriere dello Sport

Delusione e fischi: così lo Stadium saluta Di Maria. È finita tra i fischi. L'avventura di Angel Di Maria in bianconero, è terminata così. Certo, re- sta ancora la trasferta di Udine per quel… Leggi ...I fischi hanno salutato l'ultima a Torino del Fideo, che in bianconero ha giocato solo due mesi alla sua altezza. Facendo cambiare idea al club sul futuro ...