Denunciati i vigili che hanno manganellato la trans

Le immagini , ora agli atti dell'inchiesta, sono state girate dal cellulare di un uomo di 41 anni che stava andando al lavoro quando accortosi dell'aggressione, ha fermato il suo scooter per ...... calci e spray al peperoncino da almeno due, come emerso da alcuni video amatoriali, davanti alla biblioteca della Bocconi , ha deciso di sporgere denuncia presso la procura a Milano. Le ...Un'agente e attivista: 'Chiedo scusa' La legale della donna 41enne transessuale, che nelle immagini viene colpita con i manganelli e bloccata con lo spray al peperoncino dai, a LaPresse ha ...

Donna trans manganellata, i vigili denunciati per tortura. La legale: “Chiusa in auto per 20 minuti tra… Il Fatto Quotidiano

L'inchiesta è stata aperta dal pm Giancarla Serafini e dall'aggiunto Tiziano Siciliano, per lesioni aggravate dall'abuso della pubblica funzione ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...