Le immagini , ora agli atti dell'inchiesta, sono state girate dal cellulare di un uomo di 41 anni che stava andando al lavoro quando accortosi dell'aggressione, ha fermato il suo scooter per ...In attesa degli sviluppi dell'inchiesta penale, icoinvolti sono stati spostati in ufficio.... come riferito a LaPresse dall'avvocato Debora Piazza, mentre la tortura è stata contestata perché dopo la presunta aggressione la donna " era stata tenuta chiusa dentro l'auto dei almeno20 ...

Denunciati i vigili che hanno manganellato la trans - Nuovo video della violenza TGLA7

Continuano le indagini sulla donna trans presa a manganellate dai Vigili urbani a Milano. Gli agenti sono stati denunciati per tortura ...L'inchiesta è stata aperta dal pm Giancarla Serafini e dall'aggiunto Tiziano Siciliano, per lesioni aggravate dall'abuso della pubblica funzione ...