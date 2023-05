De Siervo | «Nel nuovo bando diritti tv anche partita in chiaro al sabato sera»

Leggi su digital-news

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De, è intervenuto oggi alla trasmissione "La politica nel pallone" di Emilio Mancuso, in onda su Rai Gr Parlamento.CALCIO IS BACK: TRE SQUADRE ITALIANE IN FINALE -«Bisogna fare i complimenti alle squadre e ai Presidenti di Serie A, nonostante il Covid abbia punito il calcio in modo pesante, non sono mancati investimenti mirati e i risultati ora, in Italia e in Europa, si iniziano a vedere. È stato svolto un lavoro importante, partito 4 anni fa con la riorganizzazione completa e strutturale della Lega Serie A, che ci ha visti lavorare tutti insieme verso un unico...