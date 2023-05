De Laurentiis cade sulla sua materia preferita | il business dello sport in tv si basa sull’intervallo

(Di lunedì 29 maggio 2023) «Basta l’intervallo tra i due tempi, una partita deve essere continuata, dritta per dritta. Sai quanti giocatori paghiamo noi? 27! C’è tutto il tempo per giocare partite senza intervallo, giocandole dritte per dritte». “E nel frattempo chi paga?” avremmo chiesto ad Aurelio Dese fossimo stati in grado interrompere la grandinata di risposte che elargiva a Fabio Fazio con una naturalezza da consumato guascone. La trovata dell’abolizione dell’intervallo, però, ha lasciato un segno: ma come… tutto ilmondiale si affanna a sminuzzare ogni evento a la julienne nel tentativo di monetizzare le pause al mercato della tv, e lui – proprio lui! – propone di andare “dritti per dritti?”. Chi segue l’Nba (sacrificando nottate di sonno e lucidità successiva) sa molto bene quanto time out e pause varie ...

