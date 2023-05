Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati? Ultime news sulla coppia

(Di lunedì 29 maggio 2023)ha 29 anni, è originaria del Venezuela ed è ormai molto nota in Italia, dove si è trasferita per partecipare a diversi programmi televisivi. Ed è diventata nota al grande pubblico soprattutto per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto e si è innamorata diDal. Oggi diversele spie che fanno pensare a una crisi tra i due. Crisi o addio? Interrogativo che mette in allarme i fan della ribattezzata“Oriele”. Quest’ultima sembra essere in difficoltà dopo due mesi di amore. L’influencer venezuelana ha lasciato Verona, dove viveva con il modello, ed è partita per Milano. Poi ha smesso di seguirlo su Instagram e ha lanciato un allarme su Twitter: “Non sto bene”.a Milano senza ...

