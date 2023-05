Dall’esordio in tv con Corrado alla laurea in psicologia a 72 anni | la nuova vita del Mago Alexander

Leggi su open.online

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ha esordito in tv a Domenica In nel 1976, quando a condurre lo storico programma della Rai era. Una carriera televisiva che è andata avanti sino agliNovanta, passando per l’exploit di Zim Zum Zam, lo show di varietà in cui in ogni puntata venivano presentati numeri di magia, illusionismo e musica dell’ospite di turno. Il protagonista è il 72enne, all’anagrafe ElioDe Grandi, illusionista e conduttore televisivo che da diversisi è defilato dai riflettori televisivi. Già perché oltre la tv c’è di più. E negli ultimiilha ripreso in mano quanto lasciato in sospeso prima dell’approdo nel mondo televisivo e dell’illusionismo: la ripresa degli studi in Medicina, in ...