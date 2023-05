Dall’Antimafia alla Rai | quando il continuo allarme è inutile e dannoso Il corsivo di Cangini

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Strappo sull’Anfimafia”, “Cafiero De Rao. ImpediremoColosimo di bloccare le inchieste sulle stragi”, “Paolo Bolognesi. Colosimo? Tanto valeva Messina Denaro a capo della commissione”, “L’altolà di Melillo. La riforma Nordio dell’abuso d’ufficio è un vulnus nell’Ue”, “L’addio di Lucia al fortino. Non rimango da prigioniero politico”, “Pnrr, attacco ai giudici”, “Un Polo per produrre serie, film e docu Rai. Così il revisionismo occupa la tv di Stato”, “Stigliz: in Italia rischiate una lenta soppressione degli strumenti democratici”. Sono solo alcuni dei sobri titoli degli articoli che nei giorni scorsi il quotidiano la Repubblica ha dedicato all’attività della maggioranza e del governo. Poi, ieri, due colpi di scena. Rispondendo a una lettera dei parlamentari del Pd Silvio Lai, Andrea Orlando, Debora Serracchiani e Walter Verini che, rifacendosi alle molteplici ...