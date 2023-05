“Dalla Cina importante scoperta contro l’avvelenamento da funghi”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ogni anno centinaia di persone muoiono perché mangianovelenosi. Il 90% di queste morti è attribuibile a un tipo di fungo chiamato Amanita falloide, (detto fungo di Biancaneve) il cui cappello non a caso viene chiamato “cappello della morte”. Nella storia si sono verificati numerosi casi di avvelenamento dae alcuni sono famosi. Sembra, per esempio, che l’imperatore romano Claudio sia morto nel 54 a.C. proprio per questa ragione e che la stessa sorte sia capitata nel 1740 all’imperatore Carlo VI, alla guida del Sacro Romano Impero. Chi riesce a sopravvivere subisce gravi danni all’organismo: è un problema sia per il singolo sia per l’impatto sulla sanità pubblica. Dal mondo della ricerca, però, arrivano notizie incoraggianti su un possibile antidoto. Per saperne di più, abbiamo intervistato la dottoressa Ariela Benigni, segretario ...