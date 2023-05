(Di lunedì 29 maggio 2023) (Adnkronos) – Ogni anno in Italia circa 120.000 persone cadono fratturandosi il femore: principalmente nella fascia d’età tra 80 e 89 anni (59%), soprattutto donne e in larga parte affetti da fragilità ossea con tassi di, e complicazioni associate, che aumentano sensibilmente con l’età e raddoppiano nelle persone over 75 anni (dati Iss). In loro aiutola tecnologia dei bolidi a due ruote del. Dopo oltre 5 anni di sperimentazioni in D-Air Lab, start-up di ricerca e sviluppo nata dalla esperienza di Dainese, èta in produzione e commercializzazione ‘FuturAge’: una cintura dotata di sensori in grado di riconoscere i movimenti di chi la indossa e attivare l’solo in caso di necessità – ossia prima di cadere a terra – proteggendo le anche e la testa del femore da possibili ...

In loro aiutola tecnologia dei bolidi a due ruote del. Dopo oltre 5 anni di sperimentazioni in D - Air Lab, start - up di ricerca e sviluppo nata dalla esperienza di Dainese, è ...... siai 70 della nuova chicane. Curva 12 - Tabaccaio - Curva a sinistra di 90°, è una sorta ... Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®,™, UEFA Champions League, Serie A e ...Vinales intervistato da SKY a Le Mans Vignales intervistato da Sky a fine gara, oltre a commentare l'incidente con Bagnaia ha detto: bisogna che i piloti si diano una calmata altrimenti non...

Da MotoGp arriva airbag per anziani contro fratture da cadute Adnkronos

(Adnkronos) – Ogni anno in Italia circa 120.000 persone cadono fratturandosi il femore: principalmente nella fascia d’età tra 80 e 89 anni (59%), soprattutto donne e in larga parte affetti da fragilit ...Jorge Lorenzo è stato un simbolo della Yamaha per nove stagioni, durante le quali si è laureato per tre volte campione della MotoGP. Una sua recente dichiarazione sui problemi della M1, però, ha gener ...