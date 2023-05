Cristiana Ciacci in lacrime a Domenica In | “Mio padre Little Tony non mi voleva sul palco con lui per la mia anoressia”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Momenti di forte commozione nell’ultima puntata diIn. Mara Venier ha voluto infatti dedicare uno spazio al ricordo di, nell’anniversario dei 10 anni dalla sua morte: in studio c’erano così ospiti amici e parenti del cantante, tra cui la figlia. La donna non ha trattenuto lee si è lasciata andare al pianto, spiegando che l’assenza delsi farà ancor più dolorosa il prossimo 11 giugno, giorno in cui convolerà a nozze con il compagno Massimiliano Salvi perché “non potrà portarmi lui all’altare”. “Vedere che le persone lo amano ancora mi ha commosso molto e per me questi dieci anni senza di lui sono stati lunghi – ha spiegato-. Da un parte non mi sembra che siano ...

Little Tony e il tumore, la figlia: 'L'origine della malattia è stata la morte di mamma' Emily Morgan, morta la giornalista che ha raccontato il Covid in prima linea: aveva 45 anni ..., la figlia di Little Tony, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul suo rapporto con suo padre. Il legame trae suo padre Little Tony è stato unico e ...Non ha voluto che trapelasse nulla, non l'ha confidato neanche agli amici più cari ", aveva rivelato proprio, come ricordato da Il Messaggero . "Si è ammalato per sette anni, un ...

Cristiana Ciacci a Domenica In, chi è la figlia di Little Tony: i 3 matrimoni (finiti), i 5 figli e la malatti ilmessaggero.it

Isa Barzizza è morta, ieri domenica 28 maggio nella sua casa di Palau, Sardegna. L'attrice, affascinante soubrette della rivista dell'immediato secondo ...Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul suo rapporto con suo padre.