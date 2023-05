CremoneseMania | con la Lazio un’altra beffa | è quasi tempo di programmare

La formazione di Thiago Motta ha fatto il resto,una prestazione perfetta che esalta ancora di più la super stagione degli emiliani. L'unico a non aver deluso in un pomeriggio così triste è ...Dopo circa un'ora di grande resistenza, i grigiorossi si sono sciolti completamente dopo il gol del grande ex Nicolò Fagioli ,la Juventus che ha poi chiuso la garaBremer, abile ad ...Il difensore messicano, primo acquisto dopo la promozione in Serie A, era ad un passo dall'addio solo pochi mesi fa a causa del mancato feelingmister Alvini. Ballardini invece lo ha ritrovato ...

CremoneseMania: con la Lazio un'altra beffa, è (quasi) tempo di ... Calciomercato.com

Ennesima beffa in stagione per la Cremonese, uscita sconfitta 3-2 contro la Lazio a causa del gol allo scadere di Milinkovic-Savic. La doppietta del serbo e la rete dopo 3' di Hysaj hanno di fatto res ...Così fa male, anzi malissimo. Il pokerissimo del Bologna contro la Cremonese è una punizione pesante per i grigiorossi, ancora appesi alla salvezza solo per una serie di combinazioni a dir poco improb ...