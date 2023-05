Cremonese | Ballardini orgoglioso | ‘Con me 17 punti in 19 partite | un buon percorso’

Nella ripresa, laaccorcia le distanze al 54': destro di Galdames, deviazione di Casale e palla alle spalle di Provedel. Passano 4 minuti e la squadra dipareggia grazie a un ...Nella ripresa latorna in partita e prima accorcia le distanze con il cileno Galdames poi ...lancia Sarr al posto di Carnesecchi, difesa tre formata da Ferrari, Bianchetti e ..."Abbiamo avuto 4 - 5 palle gol - prosegue- Oggi laha fatto una delle sue migliori partite. Noi sfortunati nel finale La fortuna ce l'hai se te la meriti, noi siamo retrocessi ...

Cremonese, Ballardini: "Nella mia gestione 17 punti in 19 partite, per me è un buon percorso" TUTTO mercato WEB

La Lazio chiude il suo campionato all'Olimpico con una vittoria sofferta per 3-2 contro la già retrocessa Cremonese. In uno stadio tutto ...Gol del terzino in apertura, poi il Sergente. Rimonta la Cremonese, la chiude ancora Sergej con la sua doppietta. Tante emozioni per Radu e i campioni del 26 maggio ...