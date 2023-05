Covid | famiglie vittime | ' richiesta archiviazione Conte e Speranza è traditi nostri cari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Milano, 29 mag. (Adnkronos) - "Questa non è giustizia, con questaè stata tradita per l'ennesima volta la memoria deie il loro sacrificio". I familiari dell'associazione #Sereniesempreuniti, che riunisce ledel, commentano così la notizia che la procura di Brescia ha chiesto al tribunale dei Ministri di archiviare l'indagine nei confronti dell'ex premier Giuseppee dell'ex ministro della Sanità Robertoindagati a Bergamo per la gestione della prima ondata della pandemia. "Ricordiamo che la procura di Bergamo, partendo anche daiesposti, ha lavorato 3 anni a questa maxi indagine che coinvolge politici e funzionari a tutti i livelli. Le responsabilità accertate che ...