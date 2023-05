Così l' IA fa parlare i personaggi secondari dei videogiochi Ore di lavoro risparmiate per gli sceneggiatori

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il servizio ACE for Games di Nvidia è stato pensato per garantire dialoghi convincenti usando modelli di Intelligenza Artificiale generativa. Ha anche mostrato una demo: il risultato è molto credibile....

... Mbappé ha risposto in maniera precisa: 'Sono qui persolo di questo trofeo - ha detto ... Abbiamo abituato la gente a questi standardelevati, ma non per questo ciò che facciamo deve ...A ruota libera il regista e autore tv de I Fatti Vostri perdel suo nuovo libro. Una volta ... 'Se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene...' Giancarlo Magalli si scaglia ...Perdi questo lavoro abbiamo intervistato Giovanni Rossi, primo autore della ricerca e ... Non èper i piccoli gesti di gentilezza studiati da Rossi e dai suoi colleghi. Queste richieste ...