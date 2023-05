Cosche e petrolio | sequestrati bene per 80 milioni di euro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBeni per 80disono statidai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con il supporto operativo dello Scico e coordinati dalla Dda reggina. Il provvedimento ha riguardato 20 compendi aziendali, 60 immobili, 86 autoveicoli e un milione diin contanti ed ha colpito tre imprenditori reggini operanti prevalentemente nel settore del commercio dei prodotti petroliferi ed è stato eseguito in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria e Germania. Il sequestro fa seguito all’operazione Petrolmafie Spa dell’aprile 2021 nella quale i tre furono arrestati. L’operazione Petrolmafie Spa, in cui erano confluite le risultanze delle indagini coordinate dalle Dda di Roma, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro, aveva portato a 56 ...

REGGIO CALABRIA, 29 MAG Beni per 80 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con il supporto operativo dello Scico e coordinati dalla Dda ...... la polizia lancia un appelloiraniano Malesia, in fiamme la petroliera Pablo ALTA ... Il blitz ha colpito in particolare leNirta - Strangio di San Luca e Morabito di Africo. Blitz in ...REGGIO CALABRIA, 29 MAG Beni per 80 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con il supporto operativo dello Scico e coordinati dalla Dda ...

Cosche e petrolio, sequestrati beni per 80 milioni Agenzia ANSA

Beni per 80 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con il supporto operativo dello Scico e coordinati dalla Dda reggina. (ANSA) ...L’imprenditore di Nola ha rilevato da Danilo Iervolino il 49 per cento dello storico settimanale. È citato, non indagato, in alcune intercettazioni antimafia: ha diffidato Domani dal pubblicarle ...