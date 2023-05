Cosa è successo | negli ultimi giorni | al sito della carta d’identità elettronica

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Attacco informatico. Anzi, no. Giovedì scorso, poco prima di mezzogiorno, ilCIE () era diventato inaccessibile. E con lui anche tutti i servizi online che prevedevano l’accesso anche attraverso questo strumento di identità digitale (anche alla Pubblica Amministrazione). Immediatamente è scattato il classico allarme legato alla cyber security. Si è pensato a un attacco di tipo DDoS, come quelli che hanno preso di mira molti portali istituzionali e ministeriali nel corso deglimesi. E, di fatto, c’è stata anche una rivendicazione degli hacktivisti filo-russi di NoName057. Ma si tratta di una auto-mitizzazione di un atto non compiuto, visto che il malfunzionamento (durato per molto tempo) è stato provocato da un incendio. LEGGI ANCHE > ...