Coppa Italia | sentite De Siervo | “Un progetto basato sul modello inglese”

(Di lunedì 29 maggio 2023) La, nel corso degli anni, ha visto il suo valore, soprattutto economico, calare a vista d’occhio e per questo motivo si è spesso pensato ad un rivoluzionamento per format per renderlo più spettacolare e fruibile al pubblico. Gli appassionati hanno sempre visto di buon occhio ildella FA Cup che coinvolge tutti i club dalla Premier League all’ultima serie. De: “Unsulla falsariga sul” A tal proposito, a La Politica Nel Pallone, è intervenuto l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De. L’ad del campionato ha spiegato come si starebbe pensando concretamente ad una svolta epocale circa il format della. Queste le sue ...

... uno nei quarti contro il Benfica, un assist nell'euroderby in semifinale e, giusto per ricordarlo, ha pure firmato il rigore alla Juventus nella semifinale di. In Champions la gerarchia ...Per noi vincere nella stessa stagionee Scudetto è importante, vogliamo scrivere la storia. Il mio idolo Van Dijk. Nella Roma invece Smalling è un esempio per me, dentro e fuori dal ...Che spettacolo l'Olimpico in finale di… 'Laè l'emblema di cosa è cambiato. I ricavi sono più che raddoppiati, la nuova formula dà i suoi frutti e la finale ha ...

Calendario Serie A, turni infrasettimanali, nuova Coppa Italia: gli annunci di De Siervo Fantacalcio ®

Gavorrano – Aria di Coppa Italia, bella giornata di festa quella di domenica 28 maggio al Malservisi-Matteini. Di scena la finalissima del trofeo di categoria Serie D, che ha visto contrapposte le for ...Da pochi giorni si è conclusa la Coppa Italia 2022/2023: mercoledì 24 maggio, allo stadio Olimpico, si è giocata la finale Fiorentina-Inter, che ha visto i nerazzurri conquistare il loro nono titolo g ...