Coppa Italia | cambia il format? Annuncio dalla Lega Serie A

(Di lunedì 29 maggio 2023) Da pochi giorni si è conclusa la2022/2023: mercoledì 24 maggio, allo stadio Olimpico, si è giocata la finale Fiorentina-Inter, che ha visto i nerazzurri conquistare il loro nono titolo grazie alla doppietta di Lautaro Martinez.InterLa, però, come testimoniano i tantissimi commenti dei tifosi sui social, sta perdendo sempre più di appeal, a causa di unche favorisce sempre le big e vede arrivare in finale quasi sempre gli stessi club. La richiesta dire ilo e avvicinarsi alla Fa Cup è sempre viva e l’di Luigi De Siervo, amministratore deto dellaA, a a La Politica nel Pallone su RAI Gr Paramento, fa sognare i ...

Per noi vincere nella stessa stagionee Scudetto è importante, vogliamo scrivere la storia. Il mio idolo Van Dijk. Nella Roma invece Smalling è un esempio per me, dentro e fuori dal ...Che spettacolo l'Olimpico in finale di… 'Laè l'emblema di cosa è cambiato. I ricavi sono più che raddoppiati, la nuova formula dà i suoi frutti e la finale ha ...Al Padelife il Padel Colli Portuensi batte per 4 - 0 l'Eschilo e vince la fase di Roma e Provincia delladei Club Msp il torneo nazionale amatoriale di Padel organizzato da MSP. Con questo successo il Padel Colli Portuensi diventa la prima squadra della Capitale a vincere per due volte la ...

La Tharros femminile si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. Calciatrice ospite si sente male in campo LinkOristano

La Coppa Italia potrebbe finalmente cambiare format abbandonando questa attuale che premia solo i grandi club nazionali Ad annunciarlo è Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A: “Abbi ...Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato a La Politica nel Pallone su RAI Gr Paramento: "Calcio is back È così, è un lavoro importante svolto da tutto il settore, tutti ...