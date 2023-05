Conto alla rovescia per la chiusura di ‘Promuovi la tua musica’ con Masini. Ufficializzati i finalisti

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 29 maggio 2023) Marco– Photo Credit Luisa CarcavaleCHIETI – Tutto pronto per la finalissima del contest “Promuovi la tua musica” che si svolgerà il prossimo 3 giugno al teatro Marrucino di Chieti. Sul palco, in qualità di super ospite, salirà Marcoil quale verrà premiato per i suoi 30 anni di carriera. Questa mattina sono stati resi noti, sulla pagina ufficiale del contest, i nomi dei 15 artisti: Davide, Renho, Silvia, Danilo, Vio, Ade, Simone d’Annibale, Doc, Evra, Orlando, Fedora, Alice, Hirundo, Eden e Marco Martini. A valutare gli artisti è stata nominata una giuria di altissima qualità: Marco Lecci, produttore di moltissimi artisti italiani e internazionali; Antonio Vandoni, direttore artistico musicale radiofonico; Giommaria Monti: autore televisivo Rai, La7. Non mancherà uno spazio dedicatodanza. ...