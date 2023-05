Conte presente allo Stadium | segnale per il futuro?

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 29 maggio 2023) Antonioeraa vedere Juve-Milan; cerchiamo di capire se la sua presenza può rappresentare undi mercato. La Juventus ha chiuso la stagione casalinga con una sconfitta; i bianconeri, infatti, hanno perso con il Milan una partita giocata discretamente nel primo tempo e male nella ripresa. Antonio(LaPresse)Seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Empoli e mancato sorpasso alla Roma che aveva perso due a uno a Firenze; non è stata, come detto, una grandissima partita quella giocata dai ragazzi di Allegri. Il match, però, potrebbe dire molto per quanto concerne il prossimo; come riportato da Tuttosport, infatti,eraAntonio. L’ex allenatore della ...