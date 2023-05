Conquista la fiducia di una 75enne per poi rapinarla | 21enne denunciato

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi un giovane, dai tratti somatici sudamericani, con audaci artifizi e raggiri, hato la “” di una donna, riuscendo così a introdursi nella sua abitazione in Avellino, dove si è poi appropriato della somma di 250,00 euro e di alcuni oggetti in oro. Scoperto dalla donna è riuscito a guadagnare la fuga spintonandola e facendola cadere a terra. Sul posto è immediatamente intervenuto personale della Volante e della Squadra Mobile delkla Questura di Avellino, ma le ricerche dell’ignoto malvivente nell’immediatezza non hanno sortito gli effetti sperati. Nell’arco di 48 ore circa, a seguito di intensi servizi di perlustrazione sul territorio e mirate indagini avviate, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, congiuntamente da personale della ...

"La nostra gente ci ha dato ancora, sarà il secolo della Turchia", ha detto in cima ad un ... da lui riconvertita in moschea nel 2020, in occasione del 570esimo anniversario della...Il Milan supera 1 - 0 la Juventus allo Stadium grazie al gol di Giroud nel primo tempo e... Pioli invece dà ancoraa Thiaw al centro della difesa con Tomori. A centrocampo conferma ......Il Milan supera 1 - 0 la Juventus allo Stadium grazie al gol di Giroud nel primo tempo e... Pioli invece dà ancoraa Thiaw al centro della difesa con Tomori. A centrocampo conferma per ...

“Conquista” la fiducia di una 75enne e la deruba: 21enne finisce nei guai Irpinia News

“Conquista” la fiducia di una 75enne e la deruba: 21enne finisce nei guai per un episodio dei giorni scorsi avvenuto ad Avellino. Il giovane era riuscito a introdursi nell’abitazione della donna, dove ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...