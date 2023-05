Confermato per Moby Dick ETS l’Informagiovani Salerno Orientamento

(Di lunedì 29 maggio 2023)ETS si è aggiudicato nuovamente il servizio Informagiovani del Comune dicon una valutazione di 97/100, in risposta all’avviso pubblico del Comune didel 27 febbraio scorso. L’Ente guidato da Francesco Piemonte, in merito alla valutazione ha quasi raddoppiato il punteggio rispetto agli altri partecipanti, aggiudicandosi per altri due anni la progettazione dedicata ai giovani del territorio. Forte dei sui 75 progetti con Enti pubblici nell’ultimo triennio, nonché delle professionalità e dei volontari schierati all’interno del gruppo di lavoro,ETS proseguirà, dunque, il suo percorso con, iniziato nel marzo 2022. “Sono soddisfatto del risultato e di poter continuare questo percorso iniziato con il Comune di ...

Latina e Brescia hannola prima volta un sindaco donna, a Imperia vieneClaudio Scajola, a Treviso resta Mario Conte BRESCIA " La candidata civica Laura Castelletti , appoggiata anche ...... 2023 Accostato a Inter e Juve negli scorsi mesi, l'ex Tottenham e PSG ha firmato 'un contratto di due anni, con un'opzione del clubuna ulteriore stagione'.MILANO - Si è tenuto il Consiglio Federale della Lega presieduto da Matteo Salvini nel quartier generale di via Bellerio a Milano. E' statopieno mandato a Salviniincontri a 360 gradi in vista delle elezioni Europee del 2024."L'obiettivo della Lega non cambia - si legge in una nota - : vuole essere determinante a Bruxelles ...

Padre Bebber confermato presidente Aris. Schillaci: «Sinergie ... Fondazione Don Carlo Gnocchi

La seconda parte della stagione è cominciata ufficialmente lo scorso fine settimana nell'Alta Austria con il Grand Prix di Linz 2023, primo appuntamento del World Tour di judo dopo i Campionati Mondia ...Il centrodestra conquista il comune di Catania, con Enrico Trantino avanti negli exit poll con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Secondo posto per il candidato del centrosinistra Maurizio Case ...