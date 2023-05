Comunità montana Gelbison Cervati | ripulito il percorso al Sacro Monte

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica mattina si è riaperto il santuario deldi Novi Velia, a 1705 metri di altezza, cuore della fede e della tradizione di pellegrini giunti all’alba per assistere a un rito millenario. In questi giorni gli operai dellahannoilda rovi e ciottoli che durante l’inverso hanno invaso il cammino. Non sono pochi i detriti che le ultime piogge hanno trascinato dalla cima delsulla strada che porta alla montagna sacra. La Madonna bruna, con le fattezze delle immagini della sacra tradizione greca, ogni anno accoglie i fedeli da maggio a ottobre. La zona d’influenza del Santuario concorda con i tre insediamenti italo-greci del Mercourion, del ...