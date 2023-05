Comunali | trionfa il Centrodestra e Salvini si scatena sui social | ' Ottimo effetto Schlein'

Le elezioni, infatti, sono un vero e proprio successo per il Centrodestra che strappa la roccaforte rossa di Ancona e avanza in Sicilia . Un trionfo oggetto di dibattito per il ministro ...Il centrodestra si conferma coalizione col vento in poppa perché il verdetto dellee dei ... In Toscana la disfatta: Francesco Persiani a Massacon quasi il 55% e si riconferma sindaco, ...La destra sbanca le elezioni2023. Fra i comuni andati al voto anche 7 capoluoghi di provincia: Ancona, Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni e Brindisi. Al primo turno si votava per le ...

Elezioni comunali, risultati ballottaggi: centrodestra vince ovunque, per il centrosinistra solo Vicenza. S... Il Riformista

Il centrodestra vince le elezioni comunali 2023 nei capoluoghi, in attesa dei risultati di Sicilia e Sardegna. Il centrodestra strappa al centrosinistra i sindaci di Latina (al primo turno), Ancona e ...AGI - Boom del centrodestra alle amministrative. La coalizione di governo vince in 5 capoluoghi di provincia al ballottaggio su 7, mentre cede Vicenza, che passa per un soffio al centrosinistra, e Ter ...