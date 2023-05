Comunali | Meloni | centrodestra vince | premiato nostro buongoverno

I risultati dei ballottaggi delle amministrative hanno premiato quasi ovunque il centrodestra. La premier: vinto e confermato radicamento e forza. Il leader della Lega brinda per "le storiche vittorie ad Ancona e Brindisi, e il trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena". La ......per Giorgiasi può dire che il premier e leader di Fratelli d'Italia lo abbia superato con successo. Il centrodestra si conferma coalizione col vento in poppa perché il verdetto delle...Proprio su Ancona è arrivato il commento anche della presidente del Consiglio, Giorgia. "... tenendo conto anche dei risultati del primo turno , il centrodestra vince le elezioni2023 ...

Elezioni comunali Sicilia – La sfida di Meloni è su Catania Il Fatto Quotidiano

Così il candidato a sindaco del centrodestra a Catania, Enrico Trantino, sulle proiezioni di voto alle Comunali. “Comizio è stato atto ... il presidente del consiglio Giorgia Meloni e i due ...Trionfo centrodestra, disfatta Schlein. Meloni: “È un premio per il nostro buon governo“ Il centrodestra vince le elezioni comunali 2023 nei capoluoghi. Lo schieramento di Meloni & Co conquista le ...