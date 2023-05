A Siena, città simbolo degli scandali della sinistra legati al Mps, alledel 2018 l'ha ... Dopo gli addii di Fioroni, Borghi, Chinnici,è arrivata la lettera di Stefano Ceccanti, ...Squadre di protezione civile coordinate con i servizie del gruppo Hera hanno già riportato a uno stato di regolare funzionalità via Roma, piazza Umberto Primo, via Mazzini, via, ...Squadre di Protezione civile coordinate con i servizie del gruppo Hera hanno già riportato a uno stato di regolare funzionalità via Roma, piazza Umberto Primo, via Mazzini, via, ...

Comunali: Marcucci, ‘fossi un ‘nuovo’ dirigente Pd rifletterei…’ La Sicilia

Gli interventi di pulizia e sgombero delle strade a Sant’Agata sul Santerno sono pianificati e realizzati per aree, grazie al lavoro delle squadre della colonna mobile di Protezione civile della Regio ...Il sindaco del comune umbro è stato interdetto dai pubblici uffici, in forza della Legge Severino, per la vicenda della sede provvisoria della pro loco ...