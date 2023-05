Comunali in Sicilia Meloni vince la sfida di Catania | sorride un po’ meno negli altri capoluoghi al voto

(Di lunedì 29 maggio 2023) Due indizi fanno una prova:è una città a forte vocazione di destra. Il comizio della, scesa fino in, venerdì scorso, per mettere il cappello sulla vittoria al primo turno di Enrico Trantino, fa il paio con la larghissima affermazione nelle urne, che ha portato l’avvocato e figlio d’arte sulla poltrona più alta di Palazzo degli Elefanti. Non c’è stato bisogno di ricorrere al ballottaggio, date le percentuali bulgare. Al figlio di Enzo, storico esponente dell’Msi e di Alleanza nazionale, è andato oltre il 60 per cento dei consensi (secondo la legge elettorale regionale sarebbe bastato il 40 per scampare al secondo turno). Staccatissima la truppa del campo progressista, che per l’occasione ha schierato ai nastri di partenza il docente universitario Maurizio Caserta, sostenuto da Pd e Cinque Stelle, che solo ...

Catania, da oggi, diventa il comune più popoloso amministrato da FdI, che insi sta facendo largo a scapito dei partiti più moderati come Forza Italia, che da sempre ha avuto da queste parti ...Chiusi alle 15 i seggi per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno dellaine Sardegna. Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono stati 1.340.688. Si è votato uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, ...Giacomo Tranchida , sindaco uscente di Trapani appoggiato da liste civiche, si attesta al 40% nella quinta proiezione resa nota da Video Regione, che ribalta gli esiti degli exit poll e lo ...

Risultati elezioni comunali Sicilia 2023: la diretta. Catania e Ragusa, centrodestra a valanga QUOTIDIANO NAZIONALE

Il deputato regionale siciliano Cateno De Luca, fondatore di ‘Sicilia Vera’ e ‘Sud Chiama Nord’, è il nuovo sindaco di Taormina (Messina). De Luca ha battuto con nettezza il sindaco uscente Mario Bolo ...Plebiscito in favore di Trantino ai piedi dell'Etna. Mentre il Pd è reduce da una serie di sconfitte nell’Isola, per i grillini la delusione è doppia: le percentuali delle politiche di settembre si so ...