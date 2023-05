Comunali | il centrodestra fa cappotto | vince ovunque Il centrosinistra prende solo Vicenza

(Di lunedì 29 maggio 2023) Quando ormai tutti gli scrutini dei ballottaggi nei 7 Comuni capoluoghi sono prossimi alla fine, si profila ilper il. Il, infatti, ha vinto a Brindisi ed è avanti a Massa, Pisa, Siena, Terni, e Ancona, in un alcuni casi con un margine tale che appare impossibile da recuperare nella manciata di sezioni che mancano. L’unica città in cui ilè così, dove però, lo scarto tra il candidato diGiacomo Possamai e quello diFrancesco Rucco è di appena 0,54%: Possamai, infatti, ha vinto con il 50,54%. Dunque, per un soffio che certo non può far gridare al grande risultato. A Brindisi ilha vinto con Giuseppe Marchionna che ha conquistato ...

Lanfranco Principi, candidato del centrodestra, è il nuovo sindaco di Aprilia. Ha vinto il ballottaggio contro Luana Caporaso, candidata del centrosinistra.Ventimiglia. «E’ stata una bellissima esperienza, auguro un in bocca al lupo a Flavio Di Muro perché non avrà un compito facile nei prossimi mesi per via di come è ridotta la città. C’è stata un’afflu ...