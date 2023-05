Comunali | exit poll solo in Sicilia | centrodestra avanti a Catania e Trapani Verso vittoria anche a Brindisi | Massa e Pisa

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ai ballottaggi affluenza in calo nei 7 capoluoghi e 34 comuni della Penisola in cui si è votato: a scrutinio quasi ultimato il dato è del è 49,9%, in calo rispetto al primo turno (58,8%). Si è votatoinper il primo turno in 128 Comuni (quattro le grandi città alle urne:, Ragusa e Siracusa). E in Sardegna per 171 comuni. Con eventuale ballottaggio nelle città sopra i 15mila abitanti in programma l'11 e 12 giugno.

In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 comuni, l'affluenza alle ore 15 (114 sezioni su 171) è del 66,5% (65,9% alle precedenti). Loading...poll Catania, Trantino in testa con ......Messina (centro - destra) in testa con 24 - 28% Giunta (centrosinistra - M5s) 23 - 27%poll ... e per il primo turno dellein Sicilia e Sardegna. Sette i capoluoghi interessati: Vicenza, ......i seggi nei 128 Comuni siciliani al voto per eleggere i sindaci e i membri dei Consigli. ... Subito dopo le 15, sono stati diffusi i primipoll. Catania Enrico Tarantino dovrebbe farcela al ...

Amministrative: exit poll, centrodestra avanti nelle comunali in Sicilia Agenzia ANSA

Seggi chiusi, inizia lo spoglio a Ragusa dove sono in quattro i candidati che si contendono la carica di primo cittadino.Affluenza in calo alle ore 15 per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni: il dato è 49,64% (1.595 sezioni su 1.595), in calo rispetto al primo turno (58,39%). Lo comunica il sito del Viminale. Rifl ...