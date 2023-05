Comunali | Baruffi | ' esito insoddisfacente | alternativa a destra non riguarda solo Pd'

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Dai ballottaggi di oggi esce uncomplessivamente negativo, se misurato sui Comuni capoluogo al voto. La bellissima vittoria di Giacomo Possamai a Vicenza, strappata alla, al pari di quelle di altre città medie, non cancella l'amarezza del risultato generale. Segnato da sconfitte, a partire da quelle di Ancona e di Brindisi, così come dal mancato risultato nelle tre città toscane di Pisa, Massa e Siena, dove pure eravamo riusciti a portare al ballottaggio la". Così Davide, responsabile Enti Locali del Partito Democratico "Certamente più equilibrato il dato complessivo delle altre città medie al voto, dal Piemonte alla Lombardia, dalla Puglia alla Campania, anche con diverse amministrazioni importanti strappate al centro- da Novi Ligure a ...

...la conferenza stampa post voto iniziata con l'idea di non prendere la parola per lasciare spazio ai referenti Taruffi e). Ora, però, che anche i ballottaggi di queste elezionisi ...... primi fra tutti Davide, responsabile Enti Locali, e Igor Taruffi, responsabile del ... un rischio tanto più concreto in una situazione di alleanze variabili come quelle di questedove ...... la vicepresidente Irene Priolo e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide. ... Viabilità Sono 781 le stradee provinciali chiuse alla circolazione, di cui 294 in modo ...

Comunali: Baruffi, 'esito insoddisfacente, alternativa a destra non ... Il Tirreno

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Dai ballottaggi di oggi esce un esito complessivamente negativo, se misurato sui Comuni capoluogo al voto. La bellissima vittoria di Giacomo Possamai a Vicenza, strappata ...In mattinata, la sindaca Eleonora Proni ha accolto sui luoghi colpiti dall’alluvione l’onorevole e segretaria del Pd Elly Schlein, il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna David ...