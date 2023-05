Commercio | per Confesercenti Irpinia sempre più da “bollino rosso”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Incontinua inarrestabile il processo di desertificazione commerciale che colpisce soprattutto i negozi di vicinato, un fenomeno accentuato dalla crisi pandemica ed energetica”. E’ quanto afferma Giuseppe Marinelli, presidente provinciale diAvellino. “Il tasso medio di decremento delle attività – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – è del 7% annuo. Su questi dati, secondo il centro studi di, si prevede che entro la fine anno dell’anno sul piano nazionale si conteranno 52 mila le imprese rispetto al 2019, oltre 400 nella sola provincia di Avellino. La chiusura in massa di attività ha ormai raggiunto una dimensione molto preoccupante, anche perchè non trova un riequilibio nelle aperture di nuove imprese. La dinamica negativa investe da almeno 10 anni ...

Ad esempio, il Ccnle Terziario stabilisce che nei primi tre giorni di malattia l'azienda ...nel caso del Ccnl Bancari la retribuzione nei primi tre giorni di carenza è interamente -il ...... risultando la categoria più numerosa, 11.552 sono abituali, 2.385 agenti di, 1.873 ... L'analisi dei singoli comparti evidenzia una prevalenza dei beni durevolila casa, che nel 2022 ...Come Confcommercio siamo a fianco degli aderenti con tutta la nostra gamma di servizi, l'attività sindacale e soprattuttol'organizzazione di iniziativepromuovere illocale, un ...

'Ndrangheta, frode nel commercio di prodotti petroliferi: sequestro di beni per 80 milioni a tre imprenditori… la Repubblica

La deglobalizzazione non accade in un giorno, ma le scelte degli imprenditori americani ed europei guardano già in quella direzione.Sono 173 le aziende pugliesi confiscate per mafia, il 5,9% del totale nazionale (2942). Di queste, 61 si trovano nella provincia di Bari e 15 in quella di Barletta-Andria-Trani. (ANSA) ...