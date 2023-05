Commercio estero | Istat | ad aprile surplus extra Ue per 1 | 22 mld**

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag. - (Adnkronos) - Adl'registra uncommerciale con i paesiUe27 pari a +1,216 miliardi di euro, in netto contrasto con il disavanzo da 2,711 miliardi ad2022. A determinare il risultato è il netto calo del deficit energetico (-5,838 miliardi) inferiore rispetto a un anno prima (-9,286 miliardi) mentre l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici aumenta da 6.575 milioni di2022 a 7.054 milioni di2023.

