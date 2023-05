(Di lunedì 29 maggio 2023) Se eravate adolescenti negli anni ’80 e ’90, quando avere un colorito dorato era un elemento imprescindibile del beauty look, probabilmente avrete sentito ipiù diversi su. Tra i rimedi più apprezzati, birra e succo di limone, ma anche olio di oliva, di cocco o di Argan. Misture pericolosissime, specialmente perché caratterizzate dalla totale assenza di SPF. La prima regola per, infatti, è proteggere la pelle con attenzione. L’arrossamento, infatti, potrebbe apparireil preludio di una splendida: niente di più falso. Il rossore legato a un’esposizione irresponsabile, infatti, annuncia solo una scottatura solare. D’altra parte, la fretta di lasciarsi alle spalle l’inverno è ...

Se eravate adolescenti negli anni '80 e '90, quando avere un colorito dorato era un elemento imprescindibile del beauty look, probabilmente avrete sentito i consigli più diversi su come abbronzarsi velocemente. Tra i rimedi più apprezzati, birra e succo di limone, ma anche olio di oliva, di cocco o di Argan. Misture pericolosissime, specialmente perché caratterizzate dalla

Come abbronzarsi velocemente: i consigli per una tintarella uniforme e luminosa AMICA - La rivista moda donna

Come abbronzarsi velocemente a casa: i consigli per gambe e viso per abbronzarsi velocemente anche in caso di pelle chiara