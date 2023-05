Cody Walker ha chiamato il figlio come il fratello Paul

(Di lunedì 29 maggio 2023) L'attore hail suo terzo, proprioil divo morto nel 2013: «Questo novembre ricorreranno i 10 anni dalla perdita di mioe ho pensato che fosse il momento giusto. Per me è importante che quel nome continui a esistere»

... Paul WilliamIV era nato a Glendale, in California, il 12 Settembre del 1973 sotto il segno della Vergine. Della famiglia d'origine fanno parte anche i due fratelli Caleb e, chiamati a ...... deceduto il 30 novembre 2013 a causa di un incidente stradale, quando le riprese del film erano ancora in corso (fu sostituito dal fratello minoreattraverso l'uso della CGI) Vin Diesel ...La morte diè avvenuta durante le riprese di Fast & Furious 7 , con i suoi fratelli,e Caleb, che hanno poi lavorato al film come controfigure del loro defunto fratello, terminado il ...

Il fratello di Paul Walker, Cody, ha chiamato il terzo figlio appena nato Paul: "Questo novembre ricorreranno i 10 anni dalla perdita di mio ...