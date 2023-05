Cobolli-Alcaraz oggi | Roland Garros 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di lunedì 29 maggio 2023) Flaviocontro Carlos: dalle qualificazioni alla sfida al numero 1 del mondo. A volte il destino è anche questo, e a un italiano tocca per la terza volta in Era Open questo esatto destino al. L’occasione di, però, è bagnata da un campo diverso dalle attese. In particolare, al fiorentino (ma solo di nascita: è romano tout court) e al murciano è stato concesso il Court Suzanne Lenglen, il secondo per importanza sui campi siti al Bois de Boulogne. Questa è anche la seconda volta che i due si affrontano; la prima si è avuta a Todi nel 2020, e a livello di primo turnovinse lasciando cinque game all’azzurro. Per quest’ultimo esperienza da portare a casa, per lo spagnolo si tratta di capire quale sia lo stato di forma....

il numero uno del mondo Carlos: al suo esordio a Parigi, in veste di numero uno del tabellone maschile, affronterà l'azzurro proveniente dalle qualificazioni Flavio. Si chiude con ...Sinner debutta con Muller (Fra) Roland Garros Primo turno Musetti (17) c. M. Ymer domenica Sonego (30) c. Shelton domenica Arnaldi c. Galan domenica(q) c.(1) Sinner (8) c. Muller Cecchinato c. van Assche Fognini c. Auger - Aliassime (10) Zeppieri (q) c. Bublik Vavassori (q) c. Kecmanovic (31) 260 Altri Sport 229 Brevi Calcio...15: (8) Sinner vs Muller COURT SUZANNE - LENGLEN Ore 11:00 - (WC) Paire vs (14) Norrie a seguire - (LL) Avanesyan vs (12) Bencic a seguire - (1)vs (Q)a seguire - (10) Kvitova vs ...

Jannik affronterà Muller nella sessione serale del Philippe Chatrier, Nole parte dalla sfida con Kovacevic. In campo anche Fognini, Cecchinato, Trevisan e Cocciaretto ...