Clima | Istat | sale la preoccupazione dei cittadini per i cambiamenti

Aumenta anche la preoccupazione per l'effetto serra, arrivata al 37,6% contro il 34,9% del 2021. Preoccupano meno invece umore, inquinamento elettromagnetico e deterioramento del paesaggio. Cresce l'...Secondo l', nel 2021 in Italia i ragazzi tra i 14 e i 19 anni che si sono dichiarati infelici ... sono già stati troppi i casi di cronaca negli ultimi mesi che hanno confermato undilagante ...... Schillaci e Urso, i Presidenti di Farmindustria e Assolombarda e il Direttore Generale10:00 ...di scienze del patrimonio culturale e dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e deldel CNR, ...

Clima, Istat: Quasi 6 italiani su 10 preoccupati per i cambiamenti - Geagency GEA

In Italia sale la preoccupazione per i cambiamenti climatici (56,7% rispetto al 52,2% nel 2021) e resta stabile quella per l'inquinamento dell'aria. Sono questi i due principali temi ambientali che al ...Sale la preoccupazione per i cambiamenti climatici (56,7%), stabile quella per l’inquinamento dell’aria. I dati Istat ...