Claudio Mezzadri a SuperNews | “Sinner una realtà | ha il carattere per vincere qualsiasi cosa Coppa Davis? Italia grande spirito di squadra | è tra le più forti”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ieri a Parigi è cominciato il Roland Garros che non vede ai nastri di partenza Nadal: a tuo avviso chi potrebbero essere i favoriti alla vittoria finale?“C’è tanta incertezza nonostante l’assenza di Nadal, che era garanzia di successo. Ora c’è sempre Djokovic, che ha particolarmente fame di vittorie: sono anni che non riesce a giocare una stagione completa perché gli impediscono di partecipare ai tornei, soprattutto negli Stati Uniti. Poi ci sono i giovani come Alcaraz, primo tra tutti, c’è, Rune che è molto pericoloso, Tsitsipas che sulla terra va sempre lontano. I pretendenti possono essere tanti, ma a sorpresa potrebbe vincerlo un giocatore anche al di fuori dei nomi più importanti. Quindi bene, perché a mio modo di vedere l’incertezza fa aumentare l’interesse“. Passando al tennisno,è ormai stabilmente nella ...