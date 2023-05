Cibo | 75% under 35 consuma prodotti a base vegetale

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Secondo un'analisi messa a punto dal Gruppodi Unione Italiana Food, quattro su 10 (40,4%) li scelgono per diversificare la propria dieta alimentare e oltre sei su 10 (66,5%) li considerano un 'aiuto per il Pianeta' I giovani35 considerano la sostenibilità uno dei principali driver nelle loro scelte di acquisto e, per questo,noplant-d oltre 2-3 volte a settimana. È quanto emerge dall’analisi messa a punto dal Gruppodi Unione Italiana Food, Associazione di rappresentanza diretta di categorie merceologiche nel settore alimentare in Italia e in Europa, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno). Secondo una ricerca ...